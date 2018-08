F1, Lewis Hamilton: “La Ferrari è più veloce. Quest’anno le cose stanno andando più nella loro direzione”

Nonostante i due successi consecutivi e il vantaggio di 24 punti in classifica generale, Lewis Hamilton non si sente al sicuro al giro di boa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha infatti sottolineato in un’intervista concessa al sito della Formula 1 che la Ferrari attualmente è la macchina migliore del lotto e sarà necessario sviluppare la W09 per vincere il titolo

“Stiamo correndo contro una squadra che è più veloce di noi quest’anno. Nel 2017 eravamo abbastanza equilibrati, dato che alcuni fine settimana erano più veloci di noi e in altri eravamo più veloci noi di loro. Nel corso di questo campionato, invece, le cose stanno andando più nella loro direzione. Dobbiamo migliorare e fare di più nei weekend dove non siamo abbastanza veloci. La pressione è più grande che mai se voglio essere il numero uno alla fine“, ha sottolineato Lewis.

In questo senso, secondo il britannico, gli errori avranno un peso ulteriore sull’esito finale: “In definitiva, l’anno scorso abbiamo raggiunto un livello altrettanto alto in termini di pressione: è solo che nella stagione corrente siamo ancora più vicini, quindi gli errori, anche i più piccoli, saranno più costosi“.













