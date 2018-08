F1, la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Sebastian Vettel il più ricco, Hamilton accorcia le distanze

Sebastian Vettel si conferma il pilota più pagato del Mondiale F1 con i 49 milioni di euro che percepisce dalla Ferrari per ogni stagione disputata al volante del Cavallino Rampante. Il tedesco si è garantito questo lauto ingaggio dopo aver rinnovato il contratto lo scorso anno e guadagna 4 milioni in più di Lewis Hamilton che ha sì firmato un nuovo accordo con Mercedes ma che gli impedisce di superare il grande rivale.

Il Campione del Mondo ha avuto un incremento del 10% sul suo vecchio salario ma non risulta comunque il più pagato del Circus anche se secondo Forbes è lui il pilota di F1 più ricco del Pianeta: con i suoi 51 milioni di dollari (ne guadagna 9 da sponsor e altre attività) contro i 42,3 del tedesco (questi sono dati che si riferiscono al 2017, prima dei rispetti contratti ma il britannico resta comunque davanti).

La terza e la quarta posizione sono occupati da Kimi Raikkonen (32,7) e Fernando Alonso (24,5): il finlandese non è ancora certo della sua permanenza in Ferrari, lo spagnolo ha già dato il proprio addio alla F1. A seguire Valterri Bottas (9,8) e Max Verstappen (8,2), mentre ancora non si sa con esattezza quando percepirà Daniel Ricciardo con la Renault. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti F1 per la stagione 2018.

CLASSIFICA STIPENDI MONDIALE F1 2018:

PILOTA SCUDERIA INGAGGIO (IN EURO) Sebastian Vettel Ferrari 49 milioni Lewis Hamilton Mercdes 40,9 milioni Kimi Raikkonen Ferrari 32,7 milioni Fernando Alonso McLaren 24,5 milioni Valtteri Bottas Mercedes 9,8 milioni Max Verstappen Red Bull 8,2 milioni Stoffel Vandoorne McLaren 5,7 milioni Daniel Ricciardo Red Bulll 4,9 milioni Nico Hulkenberg Renault 4,5 milioni Sergio Perez Force India 4 milioni Romain Grosjean Haas 3,6 milioni Esteban Ocon Force India 2,4 milioni Kevin Magnussen Haas 2 milioni Lance Stroll Williams 1,4 milioni Carlos Sainz Renault 615mila Marcus Ericsson Alfa Romeo Sauber 410mila Pierre Gasly Toro Rosso 290mila Brendon Hartley Toro Rosso 290mila Charles Leclerc Alfa Romeo Sauber 123mila Sergey Sirotkin Williams 123mila













