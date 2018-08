F1, GP Belgio 2018: prove libere 1-2, classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes

Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si sono migliorati tutti i piloti.

GP BELGIO 2018, PROVE LIBERE 1-2: CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 07 K. Raikkonen (SB) Ferrari 1’43″355 2 44 L. Hamilton (SB) Mercedes 1’43″523 3 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’43″803 4 33 M. Verstappen (SB) Red Bull 1’44″046 5 05 S. Vettel (SB) Ferrari 1’44″129 6 03 D. Ricciardo (SB) Red Bull 1’44″250 7 11 S. Perez (SB) Racing Point 1’44″662 8 55 C. Sainz (SB) Renault 1’45″481 9 9 M. Ericsson (SB) Sauber 1’45″537 10 16 C. Leclerc (SB) Sauber 1’45″622 11 27 N. Hulkenberg (SB) Renault 1’45″753 12 08 R. Grosjean (SB) Haas 1’45″817 13 31 E. Ocon (SB) Racing Point 1’45″935 14 20 K. Magnussen (SB) Haas 1’46″078 15 10 P. Gasly (SB) Toro Rosso 1’46″080 16 14 F. Alonso (SB) McLaren 1’46″153 17 28 B. Hartley (SB) Toro Rosso 1’46″337 18 35 S. Sirotkin (SB) Williams 1’46″451













FOTOCATTAGNI