F1, GP Belgio 2018: Lewis Hamilton, il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel

E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei confronti del ferrarista Sebastian Vettel, secondo sull’asfalto magiaro, atteso a ben altro riscontro.

Un aspetto ricorrente, pensando a quanto è capitato in Azerbaijan, Austria, Francia e Germania. A Baku quella frenata azzardata nei confronti di Valtteri Bottas, in regime di Safety Car, è costata il podio mentre, considerando il doppio zero delle Frecce d’Argento per problematiche tecniche sul Red Bull Ring, il successo è sfuggito anche per quella evitabile penalità nel corso delle prove (aver ostacolato la Renault di Carlos Sainz Jr.). E poi l’errore in partenza in Francia e il ritiro di Hockenheim, con una corsa già vinta, sono episodi che fanno la differenza in negativo nell’economia di un campionato.

In questo senso, Hamilton si è dimostrato superiore, sfruttando al 100% la vettura a disposizione e, ad eccezione della partenza di Silverstone (Gran Bretagna), senza mai sbagliare. Il 33enne di Stevenage è sembrato estremamente lucido sul da farsi anche quando ha dovuto fare i conti con una monoposto non super performante. Aspetti non trascurabili in una sfida così serrata che a partire da Spa (Belgio) dovranno portare ad una inversione di tendenza in casa Ferrari.

Sulla pista belga, amata da tutti i piloti per il suo mix di velocità pura e guidabilità, il team di Maranello e il tedesco dovranno fare meglio per tenere aperto il discorso iridato e mettere sotto pressione chi, al momento, ha sempre fatto il suo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI