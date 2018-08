F1, GP Belgio 2018: il circuito di Spa-Francorchamps. Favorevole a Ferrari o Mercedes?

Il conto alla rovescia sta per terminare. La calma prima della tempesta? Chi può dirlo. Di sicuro il Circus si ritroverà in uno degli scenari più affascinati e storici del calendario iridato 2018 di Formula Uno. Stiamo parlando del circuito di Spa-Francorchamps (Belgio), sede di grande tradizione.

Poco più di 7 chilometri nei quali si può trovare di tutto: un mix ideale tra pura potenza e guidabilità. Una sfida per i racing driver e per le squadre che dovranno mettere a punto le monoposto e trovare il giusto compromesso tra velocità di punta in rettilineo e stabilità in curva. Spa è questo, prendere o lasciare e a chi sorriderà tra Ferrari e Mercedes?

La risposta non è così semplice. Entrambe le vetture si sono dimostrate particolarmente prestazionali su tracciati dove le caratteristiche citate si sono presentate. Viene in mente il round in Canada, per certi aspetti, o quello di Silverstone (Gran Bretagna) per altri. Certo, Spa ha peculiarità uniche ma si può ritenere che la SF71H e la W09, di base, partano da una condizione iniziale di parità.

Poi, saranno gli update a fare la differenza. In una lotta così serrata i particolari potrebbero dare modo a una delle due di prevalere. A Maranello si augurano che l’evoluzione del motore e le nuove ali (anteriore e posteriore) supportino Sebastian Vettel e a Kimi Raikkonen. Negli ultimi due weekend sono stati commessi degli errori che non hanno permesso alla Rossa di concretizzare il vantaggio tecnico evidenziato. In Belgio le incognite sono tante anche perché questo break consentirà a tutti i team di usufruire di nuovo materiale e la competizione sarà ancor più incerta. La scuderia di Brackley farà esordire, in risposta alla Ferrari, la power unit numero tre e allora ne vedremo delle belle.

