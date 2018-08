F1, GP Belgio 2018: Ferrari, ora è rimonta disperata. Serve un cambio di passo per riaprire il Mondiale

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci porterà al Gran Premio del Belgio. Piloti, tecnici ed ingegneri sono costretti a concludere le rispettive vacanze ed a rimboccarsi le maniche in vista di un weekend quanto mai importante. Si tornare a fare sul serio nel Mondiale 2018 di Formula Uno e scatta il rush finale che ci porterà fino ad Abu Dhabi. Nove appuntamenti al termine che ci permetteranno di capire chi tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sarà in grado di aggiudicarsi il quinto titolo iridato della loro brillante carriera.

Numeri e trend alla mano, il grande favorito è il campione del mondo in carica. L’inglese, infatti, è reduce da due pesantissime vittorie tra Germania e Ungheria e sa di avere a disposizione una Mercedes nuovamente competitiva alla pari con la Ferrari e che, in alcune condizioni, si comporta anche meglio dei rivali. Proprio per questo motivo la scuderia di Maranello ha la consapevolezza di non poter più sbagliare il colpo e, anzi, d’ora in avanti dovrà sapere anticipare la Mercedes in fatto di sviluppi e aggiornamenti.

In poche parole per il team con il Cavallino Rampante questo finale di campionato dovrà vedere alzare l’asticella a livelli altissimi. Non c’è più nessun margine di errore, sotto ogni punto di vista. La vettura, in primis, dovrà essere portata al limite. Contro questa Mercedes non si può assolutamente scherzare. Il team di Brackley nel corso dell’anno ha forzato parecchio, spesso rincorrendo la SF71H di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ma ora la Ferrari deve provare nuovamente a distanziarla. La base della vettura è eccellente e, come si è visto in questi primi 12 Gran Premi, la Rossa può vincere in ogni circuito. Per questo motivo gli aggiornamenti dovranno essere mirati e impeccabili, ovvero dovranno essere sempre efficaci. Sviluppo di motore, aerodinamica e componenti dovranno unire prestazioni ed affidabilità.

In secondo luogo toccherà alle strategie. In questo campionato il muretto box della Ferrari ha quasi sempre gestito nel migliore dei modi le situazioni, e quest’anno, come abbiamo visto, è successo veramente di tutto, gara dopo gara. Le tattiche, studiate, ed improvvisate durante le gare, dovranno sospingere le due vetture verso la vittoria, magari forzando nel confronto dei rivali. Questo aspetto non va assolutamente sottovalutato, anzi. Ogni variabile, dal meteo, ad una Safety Car, potrà essere decisiva in ottica iridata. Starà proprio al muretto box gestirli nel migliore dei modi e fare la differenza.

L’ultimo tassello del puzzle, non di secondaria importanza, riguarda i piloti. Sebastian Vettel è arrivato alle vacanze con il morale davvero basso. L’errore di Hockenheim, e la beffarda pioggia durante le qualifiche dell’Hungaroring, hanno davvero rovinato l’umore del tedesco, che sognava di passare il mese di agosto con un buon margine nei confronti di Lewis Hamilton e, invece, ora lo deve rincorrere (24 punti di svantaggio). L’ex Red Bull ha la consapevolezza che d’ora in avanti non potrà più sbagliare nulla e dovrà incrociare le dita sul fatto che la sua SF71H non lo abbandoni mai, come successo un anno fa nella trasferta asiatica. Il pilota nato a Heppenheim vuole il quinto titolo ed è pronto a nove gare a tutta, dopo aver ricaricato le pile. Per sua fortuna ha al suo fianco un compagno come Kimi Raikkonen che, e lo ha dimostrato in numerose occasioni, è pronto a dargli una mano.

La Ferrari, dunque, si rimbocca le maniche per rimettersi immediatamente a correre, sin da questa trasferta tra le Andenne. Il Mondiale 2018 è ancora lungo, lunghissimo, ma potrebbe iniziare a decidersi già in anticipo. La scuderia del Cavallino Rampante è pronta alla battaglia e non ha la minima intenzione di mollare. Il duello sarà vibrante ed emozionante e l’imperativo sarà riportare il titolo a Maranello.

