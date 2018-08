Europei 2018, Davide Cassani: “Ragazzi fantastici, grande Italia. Una vittoria bellissima, abbiamo vinto in tutti i settori”

Davide Cassani festeggia la sua prima grande vittoria da CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada grazie a una magnifica Nazionale che ha corso la gara perfetta agli Europei. Sulle strade di Glasgow la nostra formazione è stata letteralmente perfetta e Matteo Trentin ha conquistato un successo di assoluto prestigio che gli permetterà di indossare la maglia di campione continentale.

Il commissario tecnico era visibilmente raggiante ai microfoni della Rai e le sue dichiarazioni trasmettono tutta la sua felicità per questo momento atteso da diversi anni: “Una emozione indescrivibile. Abbiamo avuto sempre la situazione sotto controllo, i ragazzi sono stati fantastici, mi hanno emozionato: è una bellissima vittoria. E’ stata una gara nervosa più di quanto ci aspettavamo, i ragazzi sono sempre stati attenti e ci gustiamo questa vittoria. Abbiamo vinto con le donne, abbiamo vinto in pista, abbiamo preso una mountain bike e abbiamo vinto oggi: meglio non si poteva fare. Sapevamo che Elia Viviani era controllato e non aveva il Tour de France, ma avevamo anche Sonny Colbrelli e Matteo Trentin: l’avvicinamento è stato perfetto, ai Mondiali aveva sfiorato il podio e oggi non ha sbagliato nulla“.