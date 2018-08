Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Schuttert profeta in patria a Valkenswaard! Ehning beffato per un centesimo, ottimo sesto Zorzi

L’olandese che non ti aspetti si rivela profeta in patria a Valkenswaard, nella 14^ tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Frank Schuttert ha trionfato grazie a due netti in sella a Chanti’s Champion nel Grand Prix più importante del weekend, ma a fare la differenza tra lui e il secondo classificato, il tedesco Marcus Ehning, passa appena un centesimo.

Nel barrage, infatti, Schuttert ha fermato il cronometro su 39”89, mentre Ehning in sella a Cornado RNW, ha concluso la sua prova in 39”90, una vera e propria beffa in un finale thrilling che ha entusiasmato il pubblico olandese, in estasi per l’exploit del suo beniamino.

Schuttert è riuscito a rovinare la festa dei tedeschi, che hanno piazzato ben due binomi sugli altri due gradini del podio, in quanto alle spalle di Ehning c’è uno splendido Christian Ahlmann, terzo su Tokyo con due netti e il barrage in 41”01, un tempo che gli ha consentito di lasciarsi dietro il belga Niels Bruynseels, ai piedi del podio con un barrage in 43”52 in sella a Cas de Liberté Z.

Spettacolare anche la prova del canadese Eric Lamaze, che ha realizzato il miglior tempo nel barrage in 38”11 su Fine Lady 5, ma ha commesso un errore nella prova decisiva, abbattendo un ostacolo e incamerando 4 penalità che gli hanno sottratto la vittoria. Ottima anche la prestazione del caporal maggiore Alberto Zorzi, sesto con 4 penalità nel barrage in sella a Fair Light van T Heike con un tempo di 39”35, migliore rispetto a quello dei vincitore.

Zorzi, in tal modo, può dare linfa alla lotta per la vittoria del LGCT 2018, che attualmente vede in testa il britannico Ben Maher con 270 punti davanti all’olandese Harrie Smolders, numero 1 del FEI Ranking, con 234 punti. Alle loro spalle, però, ora è spuntato Zorzi, terzo con 233 punti e in piena corsa per un trionfo epocale.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport