Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Italia in cerca di un’impresa disperata per andare in finale, Svizzera e Irlanda a caccia del primato

Un’impresa disperata attende l’Italia, impegnata nell’ottava e ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito la salvezza matematica di un soffio, preservando a Hickstead appena 2.5 punti utili a garantirsi almeno il nono posto in classifica e a relegare in ultima posizione la Spagna, costretta a retrocedere in seconda divisione.

Ma l’Italia non può certo ritenersi soddisfatta dell’andamento della competizione, che ha visto gli azzurri tutt’altro che protagonisti nelle varie tappe in giro per l’Europa. In vista della finale di Barcellona, però, l’Italia può ancora provare ad agganciare l’ultimo posto utile per ottenere il pass, un settimo posto distante 82.5 punti e che richiederà agli azzurri almeno la seconda posizione in classifica per accedere all’ultimo atto della FEI Nations Cup 2018.

Il selezionatore Duccio Bartalucci per l’occasione ha deciso di affidarsi all’usato sicuro, puntando su Piergiorgio Bucci con Diesel GP du Bois Madam, sull’appuntato scelto Bruno Chimirri con Tower Mouche, sull’aviere scelto Lorenzo De Luca con Irenice Horta, sul 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet con Verdine Sz e sull’aviere capo Luca Marziani con Tokyo du Soleil. Un gruppo solido ed esperto, i cui componenti hanno già vinto almeno una gara in Coppa delle Nazioni e dispongono di talento e carisma per puntare ad un grande piazzamento.

A contendere il podio all’Italia, però, ci saranno soprattutto la Svizzera e l’Irlanda, che in caso di vittoria scalzerebbero il Belgio dalla prima posizione. Ma anche l’Olanda, la Francia e la Gran Bretagna sono attrezzate per far bene e per mettere i bastoni tra le ruote all’Italia. Se gli azzurri saranno in giornata di grazia, però, avranno molte chance di puntare alle prime due posizioni e accedere alla finale di Barcellona, in cui l’Italia al completo potrebbe anche proiettarsi verso un risultato leggendario.













Foto: Grassia / FISE