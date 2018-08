Copenhagen-Atalanta, Ritorno Europa League 2018-2019: programma, orari e tv

L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro la squadra danese del Copenhagen ed ora è a 90′ dalla fase a gironi di Europa League: in Danimarca però nella gara di ritorno gli orobici dovranno vincere o pareggiare con gol. Va da sé che un altro pareggio a reti inviolate porterebbe la contesa ai supplementari. La grande partita fatta dagli orobici a Roma contro i giallorossi sono un indizio che la truppa di Giampiero Gasperini può puntare a centrare il bersaglio grosso.

La partita che deciderà chi entrerà a far parte delle 48 squadre che si contenderanno la qualificazione alla seconda competizione continentale per club di calcio si giocherà giovedì 30 agosto alle ore 18.30. La sfida verrà trasmessa in tv su Sky Sport ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport, come al solito, vi assicurerà la diretta live testuale integrale della sfida.

Di seguito il programma completo della partita.

Giovedì 30 agosto, ore 18.30

Copenhagen (Den) – Atalanta (Ita) diretta tv su Sky Sport / diretta streaming su SkyGo / diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com