Ciclomercato 2019, la tabella con tutti gli affari e le trattative già concluse. Richie Porte alla Trek-Segafredo

Mese di agosto caldissimo non solo per le corse da disputare, ma anche per il ciclomercato, che come di consueto si apre a fine estate. Tante trattative, alcuni affari già conclusi ed ufficializzati: andiamo a scoprire la tabella con tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e le professional italiane in vista del 2019.

SQUADRA ARRIVI CESSIONI AG2R La Mondiale Aurélien Paret-Peintre, Aurélien Paret-Peintre, Damien Godon Cyril Gautier Astana Pro Team Yuri Natarov, Manuele Boaro, Davide Ballerini, Rodrigo Contreras Michael Valgren, Jesper Hansen, Tanel Kangert Bahrain – Merida Stephen Williams, Dylan Teuns, Damiano Caruso, Marcel Sieberg, Rohan Dennis, Phil Bauhaus, Jan Tratnik Franco Pellizotti BMC Racing Team (dal prossimo anno CCC) Guillaume Van Keirsbulck, Serge Pauwels, William Barta, Simon Geschke, Szymon Sajnok, Lukasz Owsian, Josef Černý Alberto Bettiol, Dylan Teuns, Loic Vliegen, Danilo Wyss, Damiano Caruso, Rohan Dennis, Tejay Van Garderen, Kilian Frankiny, Richie Porte Bora-Hansgrohe Michael Kolar Dimension Data Michael Valgren, Danilo Wyss, Stefan de Bod, Roman Kreuziger, Rasmus Fosser Tiller, Lars Bak Serge Pauwels EF Education First – Drapac Julius van den Berg, James Whelan, Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen, Moreno Hofland, Tanel Kangert Pierre Rolland FDJ Kilian Frankiny Jérémy Roy, Arthur Vichot Lotto Soudal Harm Vanhoucke, Caleb Ewan Jens Debusschere, André Greipel, Marcel Sieberg, Moreno Hofland, Lars Bak Movistar Team Carlos Verona, Jurgen Roelandts Mitchelton-Scott Robert Stannard, Callum Scotson Caleb Ewan, Carlos Verona, Roman Kreuziger QuickStep-Floors Remco Evenepoel, Kasper Asgreen Niki Terpstra, Laurens De Plus Team Katusha Alpecin Harry Tanfield Team LottoNL-Jumbo Jonas Vingegaard, Lennard Hofstede,

Laurens De Plus, Mike Teunissen Bram Tankink Team Sky Team Sunweb Ces Bool, Max Canter, Joris Nieuwenhuis Roy Curvers, Lennard Hofstede, Phil Bauhaus, Simon Geschke, Mike Teunissen Trek Segafredo Matteo Moschetti, Richie Porte Gregory Rast UAE Emirates Tadej Pogacar

PROFESSIONAL ARRIVI CESSIONI Androni Giocattoli Sidermec Leonardo Fedrigo Davide Ballerini Bardiani – CSF Luca Covili Nippo-Vini Fantini Giovanni Lonardi Damiano Cunego Wilier Triestina – Selle Italia Sebastian Schönberger













