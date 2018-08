Ciclismo, Vincenzo Nibali piange la scomparsa del nonno paterno. Aveva preso il suo nome

Vincenzo Nibali piange la scomparsa dell’amato nonno paterno da cui aveva preso anche il nome di battesimo. Lo Squalo, che un paio di giorni fa si era operato alla decima vertebra toracica dopo l’incidente al Tour de France, era molto legato a questa figura, ricordato da tutti come una persona molto umile, un gran lavoratore dalla grande moralità. Negli anni ’30 era andato in Australia per cercare fortuna, era tornato poi in Sicilia e aveva posto le basi su una grande casa.

Una notizia dolorosa per il siciliano che dovrà superare anche questo difficile momento insieme al fratello Antonio e a tutta la famiglia. Ora la voglia è quella di recuperare e di dedicare una vittoria memorabile a nonno Enzo. Tutta la redazione di OA Sport si stringe attorno allo Squalo e porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Nibali.













(foto Valerio Origo)