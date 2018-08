Ciclismo su pista, il Velodromo di Montichiari sarà ristrutturato! Pronto per ottobre 2019, finanziamenti di Coni e Regione

Finalmente una buona notizia per il ciclismo su pista italiano, un movimento in grande ascesa come testimoniano i grandi successi ottenuti ai recenti Europei. Il Velodromo di Montichiari, infatti, verrà restaurato dopo che qualche settimana fa era stato dichiarato inagibile tanta che la Nazionale Italiana si era dovuta allenare al Vigorelli (all’aperto) per preparare la rassegna continentale. La struttura in provincia di Brescia è l’unica al coperto (per il momento) su tutto il territorio nazionale ed è davvero fondamentale per la preparazione degli azzurri, soprattutto a due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Come riporta inbici.net, si procederà con i lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminate entro il mese di ottobre 2019 cioè a nove mesi di distanza dai Giochi a cinque cerchi. L'intervento sarà reso disponibile grazie ai soldi stanziati dal Coni (1,8 milioni di euro), da Regione Lombardia (1,5 milioni di euro) e dal Comune di Montichiari come d'accordo raggiunto durante la riunione tecnica dello scorso 13 agosto.













Foto: Twitter Ciclismo