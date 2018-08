Ciclismo su pista: il Coni finanzia il Velodromo di Montichiari

Potrebbe risolversi nel migliore dei modi la vicenda che ha coinvolto il Velodromo di Montichiari e, in generale, tutta la nazionale italiana di ciclismo su pista. Qualche settimana fa, infatti, l’unica struttura al coperto disponibile nel Bel Paese è stata messa sotto sequestro a causa della mancanza del certificato anti incendio. Problemi anche per quanto riguarda il tetto (pioggia che filtrava sulla pista). Azzurri dunque costretti ad allenarsi al Vigorelli, sfruttando la stagione estiva, e ad emigrare all’estero per dei raduni in inverno. Situazione davvero complicata a due anni dai Giochi Olimpici di Tokyo, come sottolineato a più riprese dai tecnici italiani Marco Villa ed Edoardo Salvoldi.

Ora però sembra essere stata trovata una soluzione. Il Consiglio del CONI, infatti, ha deliberato uno stanziamento consistente per la riparazione del tetto che si aggira su 1,8 milioni di euro e che andrebbe a risolvere praticamente tutti i problemi presenti. È attesa la ratifica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se andrà tutto per il meglio tra qualche mese si potrà tornare a calcare la pista lombarda.













