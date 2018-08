Ciclismo su pista, Europei 2018: Liam Bertazzo settimo nella corsa a punti. Dominio russo nella velocità femminile

Si è conclusa la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nella sessione serale al Sir Chris Hoy Velodrome si sono assegnate le medaglie in tre specialità, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Nella corsa a punti Liam Bertazzo si piazza al settimo posto. L’azzurro ha fatto una buona gara, riuscendo a conquistare per due volte il giro e vincendo uno sprint, ma non ha avuto la forza per fare la differenza nelle fasi calde della corsa, chiudendo con 51 punti. Medaglia d’oro per il polacco Wojciech Pszczolarski con 102 punti, nettamente staccato il belga Kenny De Ketele, argento con 83 punti, mentre il bronzo va all’austriaco Stefan Matzner con 71 punti.

Nell’inseguimento conquista il titolo il tedesco Domenic Weinstein dominando la finale con il tempo di 4:13.363, contro il 4:15.304 del portoghese Ivo Oliveira, che si deve accontentare dell’argento. La sfida per il bronzo viene vinta dallo svizzero Claudio Imhof in 4:16.654 con il russo Alexander Evtushenko (4:17.608). Resta fuori dalla lotta per le medaglie il nostro Filippo Ganna, che ha deluso nelle qualificazioni, chiuse solamente al sesto posto.

Dominio della Russia nella velocità femminile, che sale sui primi due gradini del podio. Oro conquistato da Daria Shmeleva che si impone in finale sulla connazionale Anastasiia Voinova. Completa il podio la francese Mathilde Gros che batte la tedesca Miriam Welte.

