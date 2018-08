Ciclismo su pista, Europei 2018: Letizia Paternoster a caccia di un sogno nell’omnium

Quinta giornata per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su pista, che si apprestano ad avviarsi alla conclusione al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia). Altri quattro titoli ed altre dodici medaglie in palio in terra scozzese: l’Italia, dopo una domenica deludente, con Filippo Ganna ed Elisa Balsamo fuori dal podio, vuol tornare a rimpinguare il medagliere.

Prima finale di giornata, quella inserita da poco nel programma olimpico, della madison, per quanto riguarda gli uomini. A riposo Elia Viviani, ormai concentrato sulla prova su strada, Marco Villa schiera nell’americana Francesco Lamon e Michele Scartezzini, entrambi già trionfatori con il quartetto. Prova molto incerta, dove se dovesse andare tutto per il meglio gli azzurri potrebbero davvero ambire al colpaccio.

La carta più importante di giornata però arriva nell’omnium femminile: si testa tra le senior Letizia Paternoster che può davvero ambire al podio, visto una classe sconfinata nonostante la giovanissima età. L’azzurra avrà sulle quattro prove rivali comunque molto accreditate: l’olandese Kirsten Wild sembra essere una spanna sopra tutte, fortissima anche la padrona di casa Katie Archibald.

Si torna a parlare di velocità tra le donne, dopo la sprint è la volta dei 500 metri a cronometro, con Miriam Vece al via e la russa Shmeleva di nuovo favoritissima.

Tra gli uomini invece va a concludersi il torneo dello sprint: siamo ai quarti di finale, il teutonico Botticher ha destato un’ottima impressione, ma dovrà fare attenzione ai soliti rivali francesi e britannici.

Foto: Twitter UEC