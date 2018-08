Ciclismo su pista, Europei 2018: Elia Viviani, è un ritorno d’argento! Oro al britannico Hayter

Due medaglie in due giorni, non poteva esserci ritorno su pista migliore per Elia Viviani. Agli Europei di Glasgow, in terra scozzese, l’azzurro nella sua specialità dell’omnium si è dovuto accontentare della medaglia d’argento nella manifestazione continentale: il ritorno dopo l’oro di Rio 2016 vale dunque la seconda piazza, al termine di una performance generale più che positiva.

Era il grande favorito, il velocista della Quick-Step Floors, e l’ha dimostrato nelle prove più favorevoli alle sue caratteristiche: quelle di scratch ed eliminazione, che ha dominato in lungo e in largo. L’oro è scappato via però, purtroppo, nella nuova tempo race, nella quale si è testato per la prima volta: una tredicesima piazza da dimenticare. Nella corsa a punti conclusiva l’azzurro non ha potuto fare molto: si è limitato a vincere un paio di sprint, gestendo con difficoltà la corsa e agguantando comunque una medaglia che può essere davvero soddisfacente.

Il vincitore oggi è stato uno strepitoso Ethan Hayter, che nella corsa a punti conclusiva ha messo in pista una prova di forza mostruosa. Si è andato a prendere il giro, ha conquistato un paio di sprint e poi ha gestito la situazione, marcando tutti i rivali: vittoria meritata per il britannico. Bronzo al danese Casper Von Folsach.

Per quanto riguarda l’altra finale della serata, quella dell’inseguimento individuale femminile, successo a sorpresa della teutonica Lisa Brennauer che in 3:26.879 riesce ad imporsi, fermando dunque il dominio della padrona di casa Katie Archibald, argento. Bronzo alla polacca Kaczowska.

Foto: Leandro Neumann Ciuffo