Ciclismo, Mondiali 2018: i pre-convocati della Gran Bretagna. Presenti Froome, Thomas e i fratelli Yates

Che la Gran Bretagna scoppiasse di salute, guardando al prossimo Mondiale di ciclismo 2018 a Innsbruck, non è certo un mistero. La rassegna iridata, con il suo percorso molto duro, è una fonte di richiamo per tanti scalatori di prima qualità e senza dubbio avere tra le proprie fila il vincitore del Giro d’Italia 2018 e del Tour de France 2018 è un grande passo in avanti. Appare evidente che nel roster della squadra al via della corsa mondiale difficilmente non vedremo corridori del calibro di Chris Froome e di Geraint Thomas.

La conferma arriva dalla preselezione della compagine britannica resa nota, nella quale compaiono i citati Froome e Thomas, oltre ad Adam Yates e Simon Yates certi del posto, mentre gli altri uomini presenti (12 corridori per un totale di sedici nomi al momento) dovranno giocarsi i quattro posti restanti. Di seguito la lista degli atleti:

ELENCO PRE-CONVOCATI MONDIALI DI CICLISMO 2018 – GRAN BRETAGNA

Prova in linea (8 convocabili)

Hugh Carthy

Mark Christian

Steve Cummings

Scott Davies

Owain Doull

Alex Dowsett

Chris Froome

Tao Geoghegan Hart

Pete Kennaugh

James Knox

Ian Stannard

Ben Swift

Conor Swift

Geraint Thomas

Adam Yates

Simon Yates

Cronometro (2 convocabili)

Alex Dowsett

Chris Froome

Tao Geoghagen Hart

Geraint Thomas













