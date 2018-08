Ciclismo, Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta

Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose.

Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso per combattere la dipendenza da droghe e alcol. Al momento dell’arresto l’ex ciclista si trovava in un hotel di lusso con una prostituta, che lo avrebbe accusato di abusi.

Foto:Marc Pagani Photography / Shutterstock.com