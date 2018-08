Ciclismo, Fabio Aru: “Rientro positivo, le sensazioni sono buone”

Una decima piazza in classifica generale che può non dire nulla, ma è comunque un segnale più che positivo. Fabio Aru è rientrato ufficialmente alle corse dopo i problemi di salute del Giro d’Italia, dov’era stato costretto al ritiro anticipato, senza poter centrare nessun risultato di rilievo. L’ex campione d’Italia si è ben disimpegnato sulle strade belghe al Giro di Vallonia, dove ha centrato la top-10 in classifica generale nella corsa vinta dal belga della Lotto Soudal Tim Wellens.

“E’ stato un rientro positivo. Il percorso non mi si addiceva, ma ho voluto comunque essere nel vivo della corsa provando anche qualche azione. Sono sempre rimasto coi primi e le sensazioni sono state buone. Non potevo essere ancora competitivo ma le sensazioni sono state buone” le parole del sardo della UAE Emirates alla Gazzetta dello Sport.

Ora si punta verso il finale di stagione, alla ricerca di una condizione che si spera raggiunga il picco tra la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck, dove dovrà ricoprire un ruolo molto probabilmente ancor più importante dopo la brutta caduta al Tour de France di Vincenzo Nibali. Se prima Aru partiva come spalla per il siciliano, ora sarà sicuramente la seconda punta, con la possibilità addirittura di potersi giocare le proprie chance fin dal primo chilometro.

Prossimo step? Il Giro di Polonia: si riparte subito, già sabato la prima tappa in quel di Cracovia.













Foto: Valerio Origo