Ciclismo, Europei 2018: Italia dominante nelle prove in linea. Bastianelli-Trentin, volate d’autore

Non potevano andare meglio gli Europei di ciclismo su strada in quel di Glasgow per quanto riguarda la nazionale italiana. Se nelle cronometro il distacco dal resto del continente e del mondo in generale è ancora davvero molto grande, soprattutto tra gli uomini viste alcune assenze (Gianni Moscon su tutti), nelle prove in linea gli azzurri hanno sfoderato due prove davvero eccezionali. Doppio titolo per quanto riguarda il Bel Paese: in apertura Marta Bastianelli ha timbrato il cartellino nella gara al femminile, in chiusura di programma invece è toccato a Matteo Trentin.

È la tattica l’elemento in comune delle due squadre azzurre. Su un percorso non durissimo, che vedeva però degli strappi piuttosto insidiosi, le ragazze sono riuscite a beffare lo squadrone olandese (Van Dijk, Vos e Van der Breggen, per citarne tre). Elisa Longo Borghini ha anticipato, ma quando ha capito che non ci sarebbe stato niente da fare per la vittoria (in uno sprint a due con Van der Breggen sarebbe stato argento sicuro), si è rialzata facendosi riprendere dal gruppo che ha lanciato lo sprint irresistibile di una rinata Marta Bastianelli. Volata davvero eccezionale, niente da fare per le rivali.

Mossa a sorpresa anche per quanto riguarda Davide Cassani e la sua selezione. Una squadra di lusso per l’ex commentatore tecnico della Rai: tanti passisti di qualità ed Elia Viviani da capitano. A far saltare il banco però ci hanno pensato Davide Cimolai e Matteo Trentin. Gruppetto all’attacco, la coppia FDJ-Mitchelton SCOTT non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha creato addirittura superiorità numerica, con nessuna delle altre nazionali che è riuscita a chiudere. Gli ultimi 10 chilometri sono davvero un capolavoro: Cimolai ha dato tutto per il suo capitano e Trentin non ha tradito la fiducia, imponendosi in una volata lanciata a 250 metri dall’arrivo, andando così a prendersi il titolo.

gianluca.bruno@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo