Champions League 2019, le possibili avversarie della Roma nel girone. Data e orario del sorteggio.

La sera del 10 Aprile 2018 resterà indimenticabile per tutti i tifosi della Roma. E’ il giorno dell’epica rimonta contro il Barcellona, un 3-0 che ha portato la squadra di Di Francesco in semifinale di Champions League. Il doppio scontro con il Liverpool ha poi lasciato tanto amaro in bocca, soprattutto per una disastrosa partita d’andata e per un ritorno nel quale non sono bastati quattro gol e con alcune decisioni arbitrali non favorevoli.

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League si terrà giovedì 30 Agosto a Montecarlo alle 18.00. L’eliminazione del Basilea nei playoff, ha permesso a De Rossi e compagni di finire in seconda fascia e di avere sulla carta un sorteggio più agevole. Le possibilità di un super girone, però, ci sono tutte e addirittura la Roma potrebbe ritrovarsi contro proprio il Barcellona ed il Liverpool. La speranza è quella di pescare i campioni di Russia del Lokomotiv Mosca, sicuramente la formazione più debole inserita nella prima fascia. Queste tutte le fasce e le possibili avversarie della Roma nella fase a gironi

PRIMA FASCIA

Real Madrid (Spa)

Atletico Madrid (Spa)

Bayern Monaco (Ger)

Barcellona (Spa)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Manchester City (Ing)

Lokomotiv Mosca (Rus)

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund (Ger)

Porto (Por)

Manchester United (Ing)

Shakhtar Donetsk (Ukr)

Napoli (Ita)

Tottenham (Ing)

Roma (Ita)

TERZA FASCIA

Shalke 04 (Ger)

Lione (Fra)

Monaco (Fra)

CSKA Mosca (Rus)

QUARTA FASCIA

Club Brugge (Bel)

Galatasaray (Tur)

Inter (Ita)

Hoffenheim (Ger)

In base ai risultati dell’ultimo turno dei playoff, molte squadre devono ancora essere assegnate nelle varie fasce. E’ il caso per esempio del Liverpool, finalista lo scorso anno, che potrebbe essere in seconda o terza fascia e il tutto dipenderà dal risultato da un’eventuale qualificazione del Benfica. Queste tutte le squadre e dove potrebbero finire

Liverpool (Ing): seconda o terza fascia

Valencia (Spa): terza o quarta fascia

Viktoria Plzen (Cze): terza o quarta fascia

Benfica (Por): seconda fascia se supera i playoff

Dinamo Kiev (Ukr): terza fascia se supera i playoff

Salisburgo (Aut): terza fascia se supera i playoff

Ajax (Ola): terza fascia se supera i playoff

PSV (Ola): terza o quarta fascia se supera i playoff

Videoton (Ung): quarta fascia se supera i playoff

Aek Aten (Gre) : quarta fascia se supera i playoff

Stella Rossa (Srb): quarta fascia se supera i playoff

Dinamo Zagabria (Cro): quarta fascia se supera i playoff

Bate Borisov (Blr): quarta fascia se supera i playoff

Young Boys (Svi): quarta fascia se supera i playoff

Paok (Gre): quarta fascia se supera i playoff













Foto: Bestino/Shutterstock