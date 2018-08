Canottaggio, Europei 2018: le batterie di domani. Saranno 15 gli equipaggi azzurri impegnati

Dopo tanta attesa finalmente domani si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di canottaggio: si inizia subito con una giornata piena di regate. Domattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30, spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle corsie per la finale venerdì e la finale sabato. Alcuni equipaggi però già domani avranno un doppio impegno: per due senza senior maschile e quattro senza senior maschile infatti, al termine delle batterie, si procederà subito con i ripescaggi. Dunque per evitare fatica doppia, Matteo Lodo e Domenico Montrone, e Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, dovranno centrare la qualificazione alla finale direttamente in batteria.

L’elenco completo degli italiani in gara domani:

UOMINI SENIOR

SINGOLO: Emanuele Fiume

DOPPIO: Simone Martini, Romano Battisti

QUATTRO DI COPPIA: Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili

DUE SENZA: Matteo Lodo, Domenico Montrone

QUATTRO SENZA: Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo

OTTO: Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere

DONNE SENIOR

SINGOLO: Kiri Tontodonati

DOPPIO: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano

QUATTRO DI COPPIA: Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli

DUE SENZA: Alessandra Patelli, Sara Bertolasi

QUATTRO SENZA: Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO: Martino Goretti

DOPPIO: Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO: Clara Guerra

DOPPIO: Valentina Rodini, Federica Cesarini













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it