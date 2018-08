Canoa velocità, Mondiali 2018: nella paracanoa vanno in finale anche Fabrizio Aprile e Marius Ciustea

Si conclude nel migliore dei modi per i colori azzurri la prima giornata di gare ai Mondiali di canoa velocità: nella sessione pomeridiana, dedicata ancora alla paracanoa, passano alla finale A entrambi gli azzurri impegnati. Assegnati anche i primi tre titoli della rassegna, sui 12 della paracanoa.

Nel VL2 200 maschile Marius Ciustea va direttamente in finale con il miglior crono assoluto dopo aver vinto la seconda batteria in 1’02″299. Nel VL3 200 maschile Fabrizio Aprile, dopo il quarto posto nella seconda batteria in 57″436, si classifica terzo nella prima semifinale in 58″410 ed entra in finale con l’ultimo crono.

Nella finale del VL3 200 femminile successo per la russa Larisa Volik, che chiude in 1’06″262, precedendo di 0″135 l’ucraina Nataliia Lahutenko, e di 0″145 la britannica Charlotte Henshaw. Nel VL1 200 maschile oro al tedesco Peter Happ in 1’18″764, davanti al cileno Robinnson Mendez, staccato di 15″536. Nel VL1 200 femminile infine affermazione della nipponica Monika Seryu.













Foto: Pagina Facebook Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it