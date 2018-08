Canoa velocità, Mondiali 2018: altra medaglia azzurra nella paracanoa! Eleonora De Paolis conquista l’argento nel KL1 200 metri

Arriva un’altra medaglia per l’Italia nella paracanoa ai Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Dopo l’oro di ieri di Esteban Farias, oggi arriva la straordinaria prestazione di Eleonora De Paolis che conquista l’argento nel KL1 200 metri. L’azzurra, che in passato gareggiava nel para-canottaggio, grazie ad un finale perfetto è riuscita a centrare il primo podio internazionale.

De Paolis ha fatto una gara in progressione e, dopo una partenza non perfetta, ha iniziato ad aumentare gradualmente il ritmo. Nel finale con una serie di colpi perfetti ha saltato le avversarie in successione e con l’ultimo sprint è riuscita a mettersi alle spalle la campionessa paralimpica, la britannica Jeanette Chippington. Il tempo dell’azzurra è di 56.795, con un ritardo di 1.130 dall’ucraina Maryna Mazhula.

Quinto posto invece per Federico Mancarella nel KL2 200 metri. L’azzurro ha mantenuto la terza posizione per tre quarti di gara, ma poi ha subito la rimonta degli avversari, chiudendo con il tempo di 43.795 a 2.060 dall’australiano Curtis Mcgrath che difende il titolo davanti al neozelandese Scott Martlew e l’ucraino Mykola Syniuk. Infine nel KL3 200 metri Kwadzo Klokpah e Simone Giannini chiudono rispettivamente al sesto e nono posto la finale B. Oro per l’ucraino l’ucraino Serhii Yemelianov, sul brasiliano Caio Carvalho e sul russo Leonid Krylov.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Profilo FB Tacchini