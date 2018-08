Calendario Sei Nazioni rugby 2019: date, programma, orari e tv. Tutti gli appuntamenti e le partite dell’Italia

Dopo i test match autunnali, tra febbraio e metà marzo 2019 scatterà il Sei Nazioni di rugby: all’Italia quest’anno toccheranno soltanto due trasferte, in Scozia, in apertura di torneo, ed in Inghilterra, nella quarta giornata. Tre, dunque, le gare interne: contro Galles ed Irlanda alla seconda e terza giornata, intervallate da una settimana di riposo, ed in chiusura contro la Francia.

Tutte le gare interne della Nazionale si disputeranno all’Olimpico di Roma, ed in generale, tutte le sfide si giocheranno nelle capitali dei Paesi ospitanti. Ad aprire il torneo sarà, venerdì 1 febbraio, l’anticipo tra Francia e Galles, mentre nella seconda e terza giornata ci sarà il posticipo domenicale che vedrà impegnate Inghilterra-Francia ed Italia-Irlanda. Tutti gli altri incontri andranno in scena di sabato.

Tutte le gare del torneo verranno trasmesse in chiaro su DMAX ed in streaming sulla piattaforma di DMAX, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale di tutte le sfide.

Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni 2019.

PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

21.00 Francia vs Galles

SABATO 2 FEBBRAIO

15.00 Scozia vs Italia

17.45 Irlanda vs Inghilterra

SECONDA GIORNATA

SABATO 9 FEBBRAIO

15.00 Scozia vs Irlanda

16.00 Italia vs Galles

DOMENICA 10 FEBBRAIO

16.00 Inghilterra vs Francia

TERZA GIORNATA

SABATO 23 FEBBRAIO

15.15 Francia vs Scozia

17.45 Galles vs Inghilterra

DOMENICA 24 FEBBRAIO

16.00 Italia vs Irlanda

QUARTA GIORNATA

SABATO 9 MARZO

15.15 Scozia vs Galles

16.00 Irlanda vs Francia

17.45 Inghilterra vs Italia

QUINTA GIORNATA

SABATO 16 MARZO

13.30 Italia vs Francia

15.45 Galles vs Irlanda

18.00 Inghilterra vs Scozia













