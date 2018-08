Calendario Eurolega basket 2018-2019: le date e il programma delle X giornate e dei playoff

L’Eurolega ha ufficializzato il proprio calendario per la stagione 2018-2019. L’inizio è fissato per l’11 ottobre, mentre l’ultima giornata è prevista il 5 aprile. Come da due anni a questa parte saranno 16 le squadre partecipanti, per un totale di 30 giornate di stagione regolare, al termine della quale le prime 8 accederanno ai playoff. Devono ancora essere decise le date della fase ad eliminazione diretta e anche della Final Four che si disputerà a Vitoria in Spagna.

Anche quest’anno ci saranno new entry: oltre alle 11 squadre che hanno licenzia pluriennale, tra cui anche l’Olimpia Milano (oltre a Cska Mosca, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Zalgiris Kaunas, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Barcellona ed Efes), si sono aggiunte il Darussafaka Istanbul, vincitore dell’EuroCup, il Buducnost Podgorica, vincitrice della Lega Adriatica, il Bayern Monaco, vincitrice del campionato tedesco, e l’Herbalife Gran Canaria, che è la squadra spagnola meglio piazzata tra quelle che non dispongono di licenza. Per lo stesso principio ha strappato nuovamente la qualificazione il Khimki Mosca (il titolo l’ha vinto il CSKA Mosca).

Il debutto dell’Olimpia Milano avverrà proprio contro il Buducnost, in trasferta, giovedì 11 ottobre. La prima partita casalinga, invece, è in programma il mercoledì successivo, il 17 ottobre, contro il Real Madrid.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA REGULAR SEASON DI EUROLEGA













Credit Ciamillo