Calcio, Serie B a 19 squadre: le reazioni. Gabriele Gravina: “Lo sfascio del calcio italiano”, Mauro Balata: “Decisione legittima”

Una scelta che ha scaturito fin da subito numerose polemiche e lo farà certamente anche nei prossimi giorni. Oggi la Figc, con il provvedimento preso dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha dato il via libera al campionato a 19 squadre della Serie B 2018-2019, al posto delle 22 della scorsa stagione, mantenendo invariato il numero di promozioni (3) e retrocessioni (4). Di seguito le reazioni a questa decisione dei diversi organi del calcio italiano, attraverso le dichiarazioni riportare dall’ANSA.

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha sottolineato la legittimità di questa scelta: “Noi abbiamo atteso rispettosamente le determinazioni assunte dalla FIGC. Abbiamo fatto una istanza legittima, che proveniva da 19 società del campionato di Serie B. E abbiamo agito con correttezza e trasparenza”.

Duro invece l’attacco di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro: “Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del calcio italiano. Spero che l’organo di vigilanza preposto di Palazzo Chigi prenda provvedimenti per questo abuso”.

Contrario anche Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione calciatori: “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione. Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono. ma è altrettanto certo che io mi sono detto in totale disaccordo con la loro scelta. Quindi che usino questa formula è per me un’ulteriore presa in giro”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com