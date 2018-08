Calendario Serie B 2018-2019: campionato a 19 squadre. Il programma completo con tutte le date delle partite

Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato il calendario della Serie B per la stagione 2018-2019. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19 squadre, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare.

Il campionato prenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno disputati cinque turni infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio e martedì 2 aprile. Si giocherà anche a Pasquetta e alla festa dei Lavoratori, mentre si riposerà in concomitanza con le soste per le nazionali. Di seguito il calendario completo della Serie B 2018-2019 con tutte le date.

Calendario Serie B 2018-2019

1a giornata

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Brescia-Perugia

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

Verona-Padova

Riposa: Livorno

2a giornata

Carpi-Cittadella

Cosenza-Verona

Crotone-Foggia

Lecce-Salernitana

Padova-Venezia

Palermo-Cremonese

Perugia-Ascoli

Pescara-Livorno

Spezia-Brescia

Riposa: Benevento

3a giornata

Ascoli–Lecce

Brescia–Pescara

Cittadella–Cosenza

Cremonese–Spezia

Foggia–Palermo

Livorno–Crotone

Salernitana–Padova

Venezia–Benevento

Verona–Carpi

Riposa: Perugia

4a giornata

Benevento–Salernitana

Carpi–Brescia

Cosenza–Livorno

Crotone–Verona

Lecce–Venezia

Padova–Cremonese

Palermo–Perugia

Pescara–Foggia

Spezia–Cittadella

Riposa: Ascoli

5a giornata

Brescia–Palermo

Cittadella–Benevento

Cremonese–Cosenza

Foggia–Padova

Verona–Spezia

Livorno–Lecce

Perugia–Carpi

Pescara–Crotone

Salernitana–Ascoli

Riposa: Venezia

6a giornata

Ascoli–Cremonese

Benevento–Foggia

Cosenza–Perugia

Crotone–Brescia

Lecce–Cittadella

Padova–Pescara

Salernitana–Verona

Spezia–Carpi

Venezia–Livorno

Riposa: Palermo

7a giornata

Brescia–Padova

Carpi–Cosenza

Cremonese–Salernitana

Foggia–Ascoli

Verona–Lecce

Livorno–Spezia

Palermo–Crotone

Perugia–Venezia

Pescara–Benevento

Verona–Lecce

Riposa: Cittadella

8a giornata

Ascoli–Carpi

Benevento–Livorno

Cittadella–Brescia

Cosenza–Foggia

Crotone–Padova

Lecce–Palermo

Salernitana–Perugia

Spezia–Pescara

Venezia–Verona

Riposa: Cremonese

9a giornata

Benevento–Cremonese

Brescia–Cosenza

Crotone–Salernitana

Foggia–Lecce

Verona–Perugia

Livorno–Ascoli

Padova–Spezia

Palermo–Venezia

Pescara–Cittadella

Riposa: Carpi

10a giornata

Ascoli–Verona

Carpi–Palermo

Cittadella–Foggia

Cosenza–Pescara

Cremonese–Venezia

Lecce–Crotone

Perugia–Padova

Salernitana–Livorno

Spezia–Benevento

Riposa: Brescia

11a giornata

Benevento–Ascoli

Crotone–Carpi

Foggia–Brescia

Livorno–Perugia

Padova–Cittadella

Palermo–Cosenza

Pescara–Lecce

Venezia–Salernitana

Verona–Cremonese

Riposa: Spezia

12a giornata

Ascoli–Padova

Brescia–Verona

Carpi–Benevento

Cittadella–Venezia

Cosenza–Lecce

Cremonese–Livorno

Palermo–Pescara

Perugia–Crotone

Salernitana–Spezia

Riposa: Foggia

13a giornata

Benevento – Perugia

Crotone – Cosenza

Lecce – Cremonese

Livorno – Cittadella

Padova – Carpi

Pescara – Ascoli

Spezia – Foggia

Venezia – Brescia

Verona – Palermo

Riposa: Salernitana

14a giornata



Ascoli – Spezia

Brescia – Livorno

Carpi – Lecce

Cittadella – Salernitana

Cosenza – Padova

Cremonese – Crotone

Foggia – Venezia

Palermo – Benevento

Perugia – Pescara

Riposa: Verona

15a giornata

Benevento – Verona

Cremonese – Cittadella

Lecce – Perugia

Livorno – Foggia

Padova – Palermo

Pescara – Carpi

Salernitana – Brescia

Spezia – Cosenza

Venezia – Ascoli

Riposa: Crotone

16a giornata

Ascoli – Cittadella

Brescia – Lecce

Carpi – Salernitana

Cosenza – Benevento

Crotone – Venezia

Foggia – Cremonese

Palermo – Livorno

Perugia – Spezia

Verona – Pescara

Riposa: Padova

17a giornata

Ascoli – Brescia

Benevento – Crotone

Cittadella – Perugia

Cremonese – Carpi

Lecce – Padova

Livorno – Verona

Salernitana – Foggia

Spezia – Palermo

Venezia – Cosenza

Riposa: Pescara

18a giornata

Brescia – Cremonese

Carpi – Livorno

Cosenza – Salernitana

Crotone – Spezia

Padova – Benevento

Palermo – Ascoli

Perugia – Foggia

Pescara – Venezia

Verona – Cittadella

Riposa: Lecce

19a giornata

Ascoli – Crotone

Benevento – Brescia

Cittadella – Palermo

Cremonese – Perugia

Foggia – Verona

Livorno – Padova

Salernitana – Pescara

Spezia – Lecce

Venezia – Carpi

Riposa: Cosenza













