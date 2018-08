Calcio, Serie A 2018-2019: quanto guadagnano i calciatori più ricchi? La classifica degli stipendi

Nel prossimo weekend prenderà il via il campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Si prospetta un torneo interessante con la Juventus, sei volte vincitrice nelle ultime sei stagioni, grande favorita anche grazie anche all’arrivo del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Il campione lusitano è intenzionato a porre il proprio sigillo anche in Italia, dopo aver vinto tutto con le maglie del Manchester United e del Real Madrid.

Ronaldo che con i suoi 30 milioni di euro netti a stagione è diventato il calciatore più pagato di sempre in Serie A. Un affare dispendioso per le casse bianconere e comportante la cessione dell’argentino Gonzalo Higuain e del talentuoso Mattia Caldara al Milan, nell’ambito dell’operazione che ha visto il ritorno tra le fila della Vecchia Signora di Leonardo Bonucci.

Higuain avrà uno stipendio netto di circa 10 milioni, 8 dei quali saranno messi a disposizione dal Milan, mentre circa 2 milioni saranno pagati dalla Juve, secondo gli accordi stipulati tra i due club. Nella particolare classifica dei calciatori più pagati troviamo in terza posizione l’altro argentino della Juventus Paulo Dybala, il cui ingaggio è di 7,5 milioni. Un guadagno importante per un calciatore su cui la società di Torino ha deciso di investire, vista anche la maglia n.10 assegnatagli.

Dietro di lui ci sono il tanto discusso portiere del Milan “Gigio” Donnarumma e l’altro bianconero Douglas Costa con uno stipendio di circa 6 milioni di euro. In sesta piazza il citato Bonucci che, tornando alla Juve, ha deciso di ridursi l’ingaggio: 5,5 milioni a fronte dei 7,5 nell’avventura rossonera. A seguire il capitano dell’Inter Mauro Icardi (5,4 milioni), il nuovo acquisto del calciomercato estivo in casa juventina Emre Can, arrivato da svincolato dal Liverpool ottenendo comunque 5 milioni netti a stagione, ed appaiati a 4,5 milioni netti il centravanti della Roma, Edin Dzeko, il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, e il nuovo acquisto dell’Inter, Radja Nainggolan.

La classifica degli stipendi dei calciatori di Serie A

Giocatore Ruolo Club Stipendio netto Cristiano Ronaldo A Juventus 30,00 Gonzalo Higuain A Milan 10,00 Paulo Dybala A Juventus 7,50 Gianluigi Donnarumma P Milan 6,00 Douglas Costa A Juventus 6,00 Leonardo Bonucci D Juventus 5,50 Mauro Icardi A Inter 5,40 Emre Can C Juventus 5,00 Miralem Pjanic C Juventus 4,50 Edin Dzeko A Roma 4,50 Radja Nainggolan C Inter 4,50













