Calcio, Serie A 2018-2019: Juventus-Lazio 2-0, Pjanic e Mandzukic puniscono i biancocelesti

Ci si aspetta il gol di Ronaldo ed invece arrivano quelli di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. La Juventus non fallisce la prima casalinga, superando per 2-0 la Lazio nel primo anticipo della seconda giornata della Serie A. I bianconeri si confermano a punteggio pieno, mentre i biancocelesti restano ancora a zero punti.

Un buon inizio degli ospiti che hanno una bella occasione con Lulic, ma il destro del capitano della Lazio è fermato in angolo da Szczesny. Dopo un primo quarto d’ora sottotono, esce fuori la Juventus e subito i padroni di casa sfiorano il vantaggio: palo di Khedira e poi Strakosha vola sul diagonale di Bernardeschi.

Il momento del gol, però, è ormai prossimo ad arrivare e ci pensa Miralem Pjanic. Altro cross di Bernardeschi, sponda di Mandzukic e sul tocco involontario di Wallace il pallone arriva al bosniaco. Coordinazione perfetta del centrocampista della Juventus e pallone che si spegne nell’angolino alle spalle di Strakosha che non riesce ad arrivare per questione di centimetri.

Nel secondo tempo la Juventus controlla la partita e la Lazio ha solo un’occasione con Luis Alberto. Destro a giro dello spagnolo, che lambisce il palo alla spalle di Szczesny. Tutto lo Stadium vuole il gol di Ronaldo e solo un incredibile miracolo di Strakosha leva la gioia del primo gol italiano all’ex giocatore del Real Madrid.

Il 2-0 è opera di Mandzukic. Cancelo vola sulla destra e mette in mezzo, Strakosha tocca e manda fuori tempo Ronaldo, ma c’è il croato che con il tap in volante spacca la porta. E’ la rete che chiude di fatto la partita. La Lazio non ha più la forza di reagire e finisce così.













Foto: Bestino / Shutterstock.com