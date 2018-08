Calcio, prima giornata Serie A 2018-2019: si comincia? Rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per la tragedia di Genova

Parlare di calcio in queste ore è veramente complicato. Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo al momento è di 38 morti, tra i quali tre bambini, e di 15 feriti ricoverati, 9 in codice rosso, di cui due in pericolo di vita. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi e che lascia senza fiato.

Una tragedia che ha colpito profondamente la città ligure e le due squadre cittadine Sampdoria e Genoa. In questo senso le società hanno chiesto alla Lega di Serie A di rinviare i match in programma domenica con Fiorentina e Milan a data da destinarsi, proprio per manifestare la propria vicinanza: “Il Presidente della Lega di Serie A viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle Società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore. In tutte le altre partite in programma per il primo turno della Serie A TIM, in memoria delle vittime di Genova, sarà osservato prima dell’inizio un minuto di silenzio e le squadre scenderanno in campo col lutto al braccio“, questo il testo del comunicato ufficiale della Lega.

Tuttavia, ci si chiede se abbia senso disputare interamente questa prima giornata. Sabato è stato dichiarato il lutto nazionale, eppure sono in programma i due anticipi Chievo Verona-Juventus (ore 18.00) e Lazio-Napoli (ore 20.30). Alcuni si sono esposti pubblicamente, affermando di posticipare a domenica (il giorno successivo) lo svolgimento degli incontri proprio in forma di rispetto. Quale sarà la risposta delle istituzioni del calcio?

Al momento, si gioca e dunque sabato sarà il gran giorno di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese farà il suo esordio ufficiale in Serie A con la maglia della Juve e, stando alle indiscrezioni della vigilia, dovrebbe partire dal 1′ nel ruolo di punta centrale, assistito dal trio formato da Cuadrado, Douglas Costa e Dybala. Si prospetta un match complicato per i clivensi, reduci da un’estate molto difficile, vissuta sul filo della tensione per il rischio di penalizzazione a causa di alcune irregolarità rinvenute in sede di iscrizione. In serata poi la super sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli che vedrà sfidarsi due compagini di alto livello. I biancocelesti si presentano davanti al proprio pubblico con tanti indisponibili: Inzaghi non potrà contare sugli squalificati Patric, Lucas Leiva e Lulic oltre a dover rinunciare a Berisha e a Lukaku. Scelte, quindi, praticamente obbligate. Sulla sponda partenopea il dubbio riguarda il ruolo di centravanti: chi tra Mertens e Milik? Il polacco dovrebbe partire titolare, secondo quanto fatto vedere da Ancelotti in questo pre-campionato. Pertanto spetterà a lui, Insigne e Callejon insidiare la porta laziale.

Domenica le partite da osservare con attenzione saranno Torino-Roma e Sassuolo Inter. Mazzarri, in casa granata, dovrebbe affidarsi al suo solito 3-5-2 non avendo a disposizione lo squalificato Ansaldi, né Ljajic che ha svolto ancora allenamento differenziato. In difesa, quindi, ci sarà l’esordio di Izzo mentre in avanti Iago Falque e il “Gallo” Belotti comporranno la coppia d’attacco. Per quanto concerne i capitolini le soluzioni non mancano. Dzeko sarà il perno centrale su cui si poggerà la manovra offensiva giallorossa, alle sue spalle Under, Kluivert ed El Shaarawy saranno in tre a giocarsi gli altri due posti dell’attacco. A centrocampo ci saranno fin da subito Cristante e Pastore mentre il nuovo arrivato Nzonzi comincerà dalla panchina.

Venendo al confronto tra neroverdi e nerazzurri, c’è grande attesa per gli uomini di Spalletti. La seduta di calciomercato ha portato tanti giocatori nuovi e di qualità per cui l’attesa non manca nel vedere all’opera l’undici interista. Tra i volti nuovi De Vrij, Asamoah, Politano e Lautaro Martinez saranno titolari e soprattutto sulle prestazioni dell’argentino alle spalle del connazionale Icardi ci sono grandi aspettative. Nainggolan, molto probabilmente, partirà dalla panchina non avendo ancora recuperato dall’infortunio di alcune settimane fa. Tra le fila dei padroni di casa, invece, De Zerbi schiererà un 4-3-3 nel quale potremmo vedere Boateng falso nueve con Di Francesco e Berardi ai suoi lati. Bologna-Spal, Parma Udinese, Empoli-Cagliari (domenica) e Atalanta-Frosinone (lunedì) completeranno il turno.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A 2018-2019

Gli anticipi di sabato 18 agosto:

Chievo Verona-Juventus: ore 18 – Sky

Lazio-Napoli ore 20:30 – DAZN

Le partite di domenica 19 agosto 2018

Torino-Roma: ore 18 – Sky

Bologna-Spal: ore 20:30 – Sky

Empoli-Cagliari: ore 20:30 – Sky

Parma-Udinese: ore 20:30 – DAZN

Sassuolo-Inter: ore 20:30 – DAZN

Il posticipo di lunedì 20 agosto

Atalanta-Frosinone: ore 20:30 – Sky













(foto: Ciro Santangelo)