Calcio, playoff Europa League 2018-2019: Copenhagen-Atalanta (4-3 d.c.r.), amara eliminazione per la compagine bergamasca

Amara uscita di scena per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel playoff di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi del Copenhagen ai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il sogno europeo degli orobici finisce qui.

PRIMO TEMPO – 4-4-2 per il Copenaghen con N’Doye e Fischer in attacco. 3-4-3 per l’Atalanta che risponde con Pasalic, Zapata e Gomez a formare il tridente offensivo. Atalanta pericolosa nei primi minuti: colpo di testa di Zapata sulla sponda di Toloi, palla che termina alta sopra la traversa; sinistro di Gomez su assist di Pasalic sulla trequarti ma conclusione strozzata. Al 20′ Pasalic fallisce una grande chance, non riuscendo a ribadire in rete su tiro di Freuler deviato. Nerazzurri che chiudono nella propria area i rivali ed è sempre il n.88 a sfiorare la marcatura con una grande conclusione su cui si supera Joronen. Prima frazione che termina 0-0 e dominio degli orobici a cui è mancata la dovuta concretezza.

SECONDO TEMPO / SUPPLEMENTARI – Non si esaurisce la spinta della formazione di Gasperini nella ripresa e al 61′ il Papu colpisce il montante della porta danese: tiro a giro fantastico su calcio di punizione con Joronen immobile. Atalanta sfortunata che non riesce a trovare la via della rete con il passare dei minuti pur avendo una supremazia sensibile in campo. E così si va ai supplementari. Cala fisicamente la Dea e il Copenhagen si rende pericoloso in alcune occasioni come al 101′ quando su una palla vagante al 101′ Bouslen fallisce la realizzazione da posizione favorevole. Un’altra opportunità capita ai padroni di casa al 108′ quando Fischer viene anticipato all’ultimo secondo da un Palomino strepitoso.

RIGORI – Costano caro gli errori di Gomez e Cornelius alla truppa bergamasca che avrebbe sicuramente meritato di più in un confronto dove la scarsa vena in fase realizzativa è stata determinante in negativo.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com