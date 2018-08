Calcio, Nations League 2019: tutte le partite dell’Italia. Calendario, date, programma e orari

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l‘Italia ricomincerà la propria avventura internazionale dalla Nations League 2019. Gli azzurri sono capitati nel gruppo 2 della Serie A contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Si tratta di un girone ostico in cui la nostra Nazionale dovrà tornare giocare ad alti livelli se vorrà farsi strada dopo aver fallito l’accesso alla rassegna iridata. L’urna di Losanna non è stata né favorevole né catastrofica: si tratta di un raggruppamento comunque livellato in cui ogni formazione può puntare alla vittoria finale e dunque alla qualificazione alla Final Four.

L’Italia giocherà naturalmente due partite in casa e due in trasferta mentre due volte osserverà un turno di riposo (cioè quando Portogallo e Polonia si affronteranno tra loro). Le sei giornate della fase a gironi si disputeranno tra settembre e novembre 2018, mentre la Final Four che assegnerà il titolo è in programma dal 5 al 9 giugno 2019. Questa nuova competizione UEFA, pensata per ridurre il numero di amichevoli e aumentare gli incontri con una posta in palio, dovrebbe regalare maggiore spettacolo e incontri di maggiore livello ma potrebbe anche rappresentare un’occasione di riscatto per l’Italia dopo lo scivolone contro la Svezia.

Di seguito il calendario completo, tutto il programma e gli orari d’inizio delle varie partite dell’Italia nella Nations League 2019. Gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Venerdì 7 settembre

ore 20.45 Italia-Polonia

Lunedì 10 settembre

ore 20.45 Portagallo-Italia

Domenica 14 ottobre

ore 20.45 Polonia-Italia

Sabato 17 novembre

ore 20.45 Italia-Portogallo













Foto: photoplanet.am – Shutterstock.com