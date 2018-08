Calcio, Nations League 2018-2019: i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo

E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia la chance di accedere alla Final Four e di giocarsi nuovamente un prestigioso trofeo internazionale.

Il ct Mancini dovrà compiere le prime scelte importanti, affidandosi anche ai riscontri emersi nei primi due turni del campionato di Serie A. Tra i pali è praticamente certa la convocazione di Gianluigi Donnarumma, reduce da un avvio di stagione non esaltante col Milan, e di Mattia Perin, attuale secondo portiere della Juventus, mentre Salvatore Sirigu del Torino dovrebbe essere il terzo estremo difensore in elenco.

Più ampia la concorrenza in difesa, dove però i punti fermi restano i due bianconeri Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, a cui potrebbe aggiungersi il compagno di squadra Daniele Rugani. Quasi certamente ci sarà spazio anche per Alessio Romagnoli, capitano del Milan, a cui potrebbe affiancarsi Mattia Caldara, che ha compiuto il percorso inverso rispetto a Bonucci. Sulle fasce, invece, Mattia De Sciglio, infortunato, dovrebbe restare a riposo, mentre Danilo D’Ambrosio, Davide Zappacosta ed Emerson Palmieri potrebbero far parte del gruppo, in attesa di conoscere le condizioni di Alessandro Florenzi, uscito per infortunio durante il match con l’Atalanta. Probabile sarà anche il ricorso a Domenico Criscito, pupillo di Mancini ai tempi dello Zenit San Pietroburgo, mentre Armando Izzo potrebbe a sua volta far parte del gruppo. Fuori dai giochi Florenzi, infortunato.

A centrocampo, in attesa di sapere se il ct punterà ancora sul veterano Daniele De Rossi, Marco Verratti e Marco Parolo sono praticamente sicuri della convocazione, al pari di Jorginho, eccellente nelle prime uscite con la maglia del Chelsea. Sperano di rientrare nell’elenco di Mancini anche il rossonero Giacomo Bonaventura e i due giallorossi Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, che si giocheranno il posto con il granata Daniele Baselli e con lo scatenato Marco Benassi, autore subito di una doppietta con la maglia della Fiorentina. Le ali, invece, saranno Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, in gran forma in questo avvio di stagione. Ed anche Simone Verdi e Matteo Politano dispongono delle credenziali giuste per giocarsi la convocazione, al pari degli scatenati Federico Chiesa e Domenico Berardi, protagonisti nelle prime uscite del campionato.

L’attacco, infine, sarà affidato a Mario Balotelli e a Ciro Immobile, affiancati da Andrea Belotti, rigenerato dal gol contro l’Inter e pronto a riprendersi la maglia azzurra. Difficile, infine, che Simone Zaza possa rientrare tra i convocati, mentre per Patrick Cutrone del Milan bisognerà attendere ancora un po’ prima della definitiva consacrazione in azzurro.

Di seguito, tutti i papabili convocati dell’Italia per le due sfide contro Polonia e Portogallo:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

DIFENSORI: Giorgio Chiellini (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Mattia Caldara (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Domenico Criscito (Genoa), Armando Izzo (Torino), Danilo D’Ambrosio (Inter)

CENTROCAMPISTI: Marco Verratti (PSG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Marco Parolo (Lazio), Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan)

ATTACCANTI: Mario Balotelli (Nizza), Ciro Immobile (Lazio), Federico Chiesa (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Napoli), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Matteo Politano (Inter)













