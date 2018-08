Calcio, Coppa Italia 2018-2019: Lecce-Feralpisalò 1-0 dts. I salentini si regalano il Genoa

Completato il secondo turno della Coppa Italia di calcio: nel posticipo di questa sera il Lecce ha battuto la Feralpisalò per 1-0 dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete al 94′ di Simone Palombi, che ha consegnato la qualificazione ai salentini, ora impegnati, domenica 12 nel terzo turno, in casa del Genoa.

Nei tempi regolamentari nessuna rete, ma due ammonizioni per parte. I padroni di casa sfruttano soltanto due cambi nei 90′, mentre gli ospiti usufruiscono della quarta sostituzione già in avvio dei trenta minuti supplementari. Dopo soli quattro minuti la rete di Palombi spacca il match, i salentini utilizzano entrambi i cambi per coprirsi e portano a casa il passaggio del turno.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it