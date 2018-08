Calcio, caso volantini sessisti all’Olimpico: la Figc apre un’inchiesta

Novità sul caso volantini sessisti diffusi allo Stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Napoli. I manifestini arrecanti l’ormai tristemente celebre frase “all’interno della linea trincerata non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi” hanno fatto il giro del mondo e la procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, avrebbe deciso di aprire un’indagine come riporta l’Ansa. Ieri gli investigatori della Digos hanno vagliato i filmati delle telecamere e hanno identificato i primi colpevoli del reato.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com