Boxe, Mondiali Youth 2018: nel giorno delle donne La Piana passa ai quarti, fuori Giorgia Rossi

Se i Mondiali giovanili 2018 si stanno rivelando disastrosi per la boxe azzurra maschile, con un solo italiano ai quarti, qualcosa di meglio sta succedendo col settore femminile. Dopo quanto accaduto ieri, con Sorrentino e Er Raqioui che hanno superato gli ottavi, oggi è toccata la stessa felice sorte a Martina La Piana nei 51 kg. Non ce l’ha fatta invece Giorgia Rossi, fermata nei 48 kg alle soglie della zona medaglie.

Per La Piana, il successo contro la kazaka Anel Kudaibergen è stato netto, un 5-0 arrivato con un crescendo di forza nell’arco dell’incontro. Nei quarti di finale, l’azzurra se la vedrà con l’indiana Anamika, che ha superato la rappresentante di Taipei Lin Ting-Fang. Per quanto riguarda Giorgia Rossi, invece, il combattimento è stato opposto: vinta la prima ripresa, ha ceduto un po’ nella seconda ed infine non è riuscita a volgere la terza dalla sua parte. Risultato finale: 1-4.

Nella giornata di domani saranno cinque i pugili azzurri impegnati. Nei tornei femminili, oltre alla continuazione del cammino di Martina La Piana, Giordana Sorrentino e Sabrina Er Raqioui, si registra il debutto di Biancamaria Tessari, che ha potuto usufruire di un bye nel tabellone dei 54 kg. Per il settore maschile, è invece rimasto solo Vincenzo Fiaschetti, che sarà opposto nei 91 kg all’uzbeko Javokhir Togaymudorov.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI