Beach volley, World Tour 2019. Parte da Siofok in Ungheria la corsa verso Tokyo 2020. Già in calendario nove tornei e c’è il King of the Court!

L’estate sta finendo ma il beach volley mondiale non va in ferie mai. Si è chiusa da due giorni la stagione internazionale del 2018 con le Finali di Amburgo e già si parte per il 2019, anno decisivo per la corsa alla qualificazione olimpica. Sono già nove gli appuntamenti in calendario per il World Tour della prossima stagione, alcuni dei quali 3 o 4 Stelle con già tanti punti preziosi in palio e il torneo più atteso sarà quello di Las Vegas a fine ottobre, con l’organizzazione in mano alla pluriolimpionica statunitense Kerri Walsh Jenkins e alla sua società p1440. Non mancheranno i tornei spettacolo come il King of the Court, un circuito spettacolo con squadre “volanti” e tanti campioni in campo, tra cui anche i dominatori della stagione, i norvegesi Mol/Sorum, vincitori degli ultimi quattro super tornei della stagione.

In attesa che il World Tour Council (in programma il 18 settembre prossimo) renda note tutte le date indicative della stagione 2019 (tra cui ci dovrebbe essere anche il ritorno di Roma con un Major Series a giugno), ecco i tornei in programma da qui a fine ottobre con la novità di un mini circuito di tre tornei 1 Stella in Iran tutto al maschile, per il quale ancora al momento ci sono pochissimi iscritti.

Siofok (Ungheria) 23-26 agosto, Double gender, 1 stella

Montpellier (Francia) 28 agosto-1 settembre, Double gender, 1 stella

Zhongwei (Cina) 13-16 settembre, donne, 2 stelle

Qinzhou (Cina), 20 settembre-4 ottobre, Double gender, 3 stelle

Bandar Torkaman (Iran) 2-5 ottobre, uomini, 1 stelle

Baboslar (Iran) 9-12 ottobre, uomini, 1 stella

Yangzhou (Cina) 10-14 ottobre, Double gender, 4 stelle

Bandar Anzali (Iran) 16-19 ottobre, uomini, 1 stella

Las Vegas (Usa) 17-21 ottobre, Double gender, 4 stelle

Chetumal (Messico) 24-28 ottobre, donne, 3 stelle

Il circuito organizzato da p1440 prevede anche altri tre tornei spettacolo assieme a quello di Las Vegas, aperti a tutti i beacher mondiali, dal 28 al 30 settembre a San Josè, dal 30 novembre al 2 dicembre a San Diego e infine dal 14 al 16 dicembre ad Huntington Beach.

C’è anche spazio per esperimenti e spettacolo in questo finale di estate 2018 che vedrà andare in scena tra Belgio, Olanda e Stati Uniti il King of The Court, una formula innovativa, mix tra il King of the Beach e il beach volley a tempo che vedrà al via alcuni fra i grandi protagonisti del World Tour, come i norvegesi Mol/Sorum, gli olandesi Bropuwer/Meeuwsen, i lettoni Samoilovs/Smedins, gli olandesi Boehle/Van de Velde e gli spagnoli Gavira/Herrera. Le prime due tappe del King of the Court si terranno ad Utrecht in Olanda e ad Anversa in Belgio, rispettivamente il 7 e l’8 settembre, poi il 14 si vola alle Hawaii a Waikiki Beach per la terza tappa e infine la conclusione è prevista il 23 e 24 settembre a Huntington Beach.