Basket NBA: la stagione 2018-2019 comincerà il 16 ottobre con 76ers-Celtics e Warriors-Thunder

Una delle novità più visibili del nuovo calendario della NBA pensato per ridurre i back-to-back è quella dell’anticipo dell’inizio della stagione regolare di due settimane: quest’anno, infatti, si partirà il 16 ottobre.

E non sarà una partenza senza fuochi d’artificio: le due partite scelte per iniziare la corsa all’anello che culminerà nelle Finals 2019 offrono abbastanza temi per poterne parlare. Da una parte, ci sono i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics, con Joel Embiid e Ben Simmons decisi a mostrare subito le loro intenzioni in casa Sixers e Gordon Hayward che intende riprendersi tutto quello che l’infortunio gli ha tolto nella stagione giocata per pochi minuti a Boston. Dall’altra parte, i Golden State Warriors, campioni NBA in tre delle ultime quattro stagioni, si vedranno consegnare l’anello del 2018 al cospetto degli Oklahoma City Thunder, per un incontro che potremmo facilmente ritrovare non come prima di stagione regolare, ma come semifinale o finale della Western Conference. Sarà questa l’ultima stagione che Golden State giocherà all’Oracle Arena di Oakland, prima di trasferirsi, dalla prossima, al Chase Center di San Francisco.

Non si conosce ancora l’intero calendario della regular season, ma già si conoscono la data dell’All Star Game, che si terrà il 17 febbraio a Charlotte, così come si sa che Washington Wizards e New York Knicks giocheranno il 17 gennaio alla O2 Arena di Londra in un appuntamento ormai diventato tradizionale.

