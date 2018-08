Baseball, Finale Scudetto 2018: Parma-Bologna. Data, programma, orari e tv della serie

Sarà Parma-Bologna la finale scudetto della Serie A1 di baseball. Il Parma ha compiuto l’impresa in semifinale, riuscendo a vincere gara 5 e battere i campioni uscenti di Rimini. Dall’altra parte invece il Bologna ha superato 3-0 Nettuno. Ora le due squadre si sfideranno per il titolo dopo otto anni e in quel caso furo i ducali a conquistare la stella.

La prima partita della serie tra Parma e Bologna si giocherà venerdì 31 agosto alle 20.30 a Bologna. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv da San Marino RTV. Di seguito il programma completo.

Finale Scudetto Baseball 2018

Venerdì 31 agosto

20.30 Gara1 a Bologna

Sabato 1° settembre

20.30 Gara2 a Bologna

Martedì 4 settembre

20.30 Gara3 a Parma

Mercoledì 5 settembre

20.30 Gara4 a Parma (se necessaria)

Sabato 8 settembre

20.30 Gara5 a Bologna (se necessaria)













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / K73 Oldmanagency