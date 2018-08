Atletica, Palio della Quercia 2018: tutti i risultati a Rovereto. Gimbo Tamberi terzo, Yeman Crippa sesto

A Rovereto (Trento) si è disputato il tradizionale Palio della Quercia, meeting internazionale di atletica leggera caratterizzato da un buon parterre.

100 METRI (MASCHILE) – Tempi alti nonostante il buon campo partenti e il vento positivo di 0.7 m/s. Si impone il turco Jak Ali Harvey (10.14) che ha la meglio sullo statunitense Michael Rodgers (10.17) e sul panamense Alonso Edward (10.21).

100 METRI (FEMMINILE) – La prestazione più interessante della serata arriva per mano della statunitense English Gardner (11.02, nuovo record del meeting), distaccatissime la trinidegna Michelle-lee Ahye (11.23) e la britannica Imani Lansiquot (11.24). Settima Irene Siragusa (11.63).

110 METRI OSTACOLI – Seconda sconfitta per il francese Pascal Martinot-Lagarde dopo aver vinto agli Europei. Il transalpino chiude al secondo posto (13.37) preceduto per millesimi dal giamaicano Ronald Levy, terzo il cipriota Milan Trajkovic (13.54).

400 METRI OSTACOLI (FEMMINILE) – L’ucraina Anna Ryzhykov ha vinto con il tempo di 55.74 precedendo la nostra Ayomide Folorunso (56.16) e la britannica Meghan Beesley (56.47).

400 METRI (MASCHILE) – Successo dello statunitense Paul Dedewo (45.30) che batte il dominicano Luguelin Santos (45.58) e l’olandese Liemarvin Bonevacia (46.08), quinto Matteo Galvan (46.23).

400 METRI (FEMMINILE) – Gara dal contenuto tecnico poco rilevante, la spunta la nigerina Aminatou Seyni (50.69) nei confronti della statunitense Jaide Stepter (51.83) e della britannica Anyika Onuora (52.23).

800 METRI (MASCHILE) – Bella affermazione del keniano Cornelius Tuwei (1:46.02) che riesce a beffare lo spagnolo Alvaro De Arriba (1:46.20) e il portoricano Wesley Vazquez (1:46.47).

800 METRI (FEMMINILE) – La francese Renella Lamote conferma i favori del pronostico e vince in 1:59.58 precedendo la britannica Lynsey Sharp (1:59.90) e l’ucraina Nataliya Prishchepa (2:00.26).

3000 METRI (FEMMINILE) – Non si fanno attendere l’etiope Meskerem Mamo (8:42.19, record del meeting) e la keniana Loice Chemnung (8:43.00) che fanno gara in solitaria precedendo la statunitense Alexa Efraimson (8:52.53). Buona prova di Isabel Mattuzzi (dodicesima, 9:16.48) che precede Nadia Battocletti (9:31.56).

5000 METRI (MASCHILE) – C’era grande attesa per Yeman Crippa dopo il bronzo conquistato agli Europei sui 10000 metri, oggi sulla mezza distanza l’azzurro chiude in sesta posizione (13:37.93). Vittoria del keniano Stanely Mburu (13:15.06) sull’etiope Berihu Aregawi (13:15.44) e sul connazionale Bethwell Birgen (13:22.27).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Grande attesa per Gianmarco Tamberi che supera 2.26 al terzo tentativo, poi commette due errori a 2.28 e fallisce la prova decisiva a 2.30. Il marchigiano conclude in terza posizione alle spalle dell’ucraino Andriy Protsenko (2.26 alla seconda prova) e del keniano Matthew Sawe (2.26 alla seconda, ma più errori in precedenza rispetto al vincitore).

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Vittoria annuncia del greco Mitiadis Tentoglou, 8.00 per il fresco Campione d’Europa che ha così la meglio sul giamaicano Tajay Gayle (7.93) e sull’ucraino Vladyslav Mazur (7.73). Settimo Kevin Ojiaku (7.44).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – Christine Hussong si impone con un buon lancio a 62.14 dopo aver primeggiato anche agli Europei. Alle spalle della tedesca l’australiana Kelsey-lee Roberts (61.22) e l’estone Liina Laasma (58.49), sesta Carolina Visca (55.12).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Dominio del bielorusso Pavel Mialeshka (79.07) che surclassa il serbo Vedran Samac (76.30) e il lettone Gatis Cakss (75.63).













Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com