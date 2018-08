Atletica, Gianmarco Tamberi: “Basta alibi, età ed esperienza non contano”

Gianmarco Tamberi ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato del momento dell’atletica nostrana, reduce dagli Europei, al di sotto delle attese della vigilia. Gimbo ha detto la sua in merito, confidando poi alla Rosea cinque segreti per rendere al massimo negli appuntamenti importanti.

Per il saltatore azzurro comunque c’è crescita: “Nel gruppo c’è un sacco di potenziale, ci sono valori chiari e tanti giovani in crescita. Occorrono però soluzioni per non ritrovarci con magri bottini. Al grande appuntamento si arriva al top della condizione, basta alibi: età ed esperienza non contano“.

Tamberi poi dà cinque consigli: “Accettare l’ansia pre-grande gara, va riconosciuta, non negata; aver voglia di stupire e non il timore di deludere, di fallire; non sconvolgere le proprie abitudini di vita nella settimana pre-appuntamento clou; gestire le emozioni, senza farsi prendere da quel che ti circonda; essere pronti agli imprevisti“.













Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com

