Atletica, Europei 2018: Simone Cairoli, è tutto vero! Lotta per il podio nel decathlon, sesto dopo cinque fatiche

Simone Cairoli sta letteralmente incantando agli Europei 2018 di atletica leggera e sta andando oltre le più rosee aspettative. Semplicemente l’azzurro è in lotta per il podio al termine della prima giornata, è tutto vero. Il decathlon non ha mai sorriso ai nostri colori ma il lecchese ci sta entusiasmando a Berlino e sta cercando di far saltare il banco a suon di grandi prestazioni, ben al di sopra del suo massimo potenziale. Il 27enne è sesto con 4210 punti, ad appena 72 lunghezze dal terzo posto occupato dal norvegese Martin Roe (4282) nella classifica guidata dal britannico Tim Duckworth (4380) davanti al tedesco Arthur Abele (4285). La giornata era cominciata con un discreto 10.94 sui 100 metri (874) ma poi ha preso ben altra piega nel salto in lungo con un eccellente 7.49 (932).

A quel punto Simone ha iniziato seriamente a crederci, si è difeso nel getto del peso dove non ha mai brillato (13.25, 682), poi la magia nel salto in alto con un super 2.05 (850, a un centimetro dal suo personale) e si è distinto anche sui 400 metri (48.77, 872). Al termine delle prime cinque fatiche, Cairoli era raggiante e domani si giocherà il tutto per tutto: si riparte con i 110 metri ostacoli poi lancio del disco, salto con l’asta, tiro del giavellotto e 1500 metri. Ricordiamo che il grande favorito Kevin Mayer, Campione del Mondo, è stato escluso dopo i tre nulli nel lungo.













Foto: FIDAL/Colombo