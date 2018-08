Atletica, Europei 2018: le Finali di oggi. Guliyev e Warholm, doppietta da iridati? Giavellotto tedesco, show Mekhissi. Italia con Desalu, Tamberi, Grenot

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA DI GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Giovedì 9 agosto con ben sei finali agli Europei 2018 di atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La russa Anzhelika Sidorova si presenta forte della miglior prestazione stagionale (4.85) e vuole conquistare il titolo dopo quello del 2014. Sembra prospettarsi una bella sfida con la greca Ekaterini Stefanidi, Campionessa di tutto desiderosa di conservare la tripla corona. Da tenere in forte considerazione la svedese Angelica Bengtsson, la francese Ninon Guillon-Romarin e la britannica Holly Bradshaw che hanno saltato molto bene in stagione.

400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Tutti contro l’istrionico norvegese Karsten Warholm, Campione del Mondo in carica che punta a conquistare il primo titolo continentale magari sfilandolo al turco Yasmani Copello. L’anatolico ha passeggiato in semifinale ma in stagione non è mai andato sotto 48.31 a differenza dello scandinavo che a suon di battaglie con Samba si è spinto fino a 47.65. In lizza per le medaglie anche l’estone Rasmus Maegi e il polacco Patryk Dobek, da non sottovalutare il francese Ludvy Vaillant.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Sembra un discorso tutto tedesco per il podio. Il Campione del Mondo Johannes Vetter, il Campione Olimpico Thomas Roehler e il solido Andreas Hofmann sono gli unici ad avere superato i 90 metri in stagione e hanno una marcia in più. Le uniche insidie credibili potrebbero essere l’estone Magnus Kirt e il ceco Jakub Vadlejch.

200 METRI (MASCHILE) – Riuscirà il turco Ramil Guliyev a confezionare la doppietta dopo essersi laureato Campione del Mondo a sorpresa? L’anatolico si presenta all’atto conclusivo forte del 19.90 stagionale e può fare la differenza contro avversari di assoluto livello tra cui lo spagnolo Bruno Hortelano che difende il titolo e ha corso quest’anno un perentorio 20.04. I britannici Nethaneel Mitchell-Blake e Adam Gemili possono fare saltare il banco, lo svizzero naturalizzato Alex Wilson cercherà di fare valere la sua solidità. E poi il nostro Eseosa Desalu, bravissimo a raggiungere questa finale e ora pronto a giocarsela.

3000 METRI SIEPI (MASCHILE) – C’è un solo grande favorito della vigilia ed è Mahiedine Mekhissi Benabbad, francese che ha vinto tre titoli continentali (2010, 2012, 2016) e che va a caccia del poker dopo aver conquistato anche tre medaglie olimpiche (ma mai l’oro) e due bronzi iridati. Il transalpino parte forte di un 8:16.97 e addirittura 8:00.09 di personale, proverà a fare gara d’attacco e a mettere subito in chiaro le cose. La corsa per il podio è molto aperta, vanno tenuti in considerazione lo spagnolo Fernando Carro, lo svedese Napoleon Solomon e il francese Sjilali Bedrani. Il nostro Yohanes Chiappinelli potrebbe essere un ottimo outsider…

100 METRI OSTACOLI – Prima le semifinali, poi la finale che chiude il programma. Si decide tutto nel giro di due ore, bisogna ancora capire quali sono le forze in campo. La stagione ha premiato la bielorussa Alina Talay (addirittura 12.41) ma riuscirà a reggere la pressione? Anche l’altra bielorussa Elvira Herman, la tedesca Pamela Dutkiewicz, l’olandese Nadine Visser e la belga Eline Berings possono dire la loro.

Il programma prevede anche le semifinali dei 400 metri femminili (con Libania Grenot e Maria Benedicta Chigbolu), le qualificazioni dell’alto maschile (con Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti), le prime fatiche dell’eptathlon.













