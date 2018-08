Atletica, Europei 2018: il programma di domenica 12 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di atletica leggera. A Berlino andrà in scena l’ultima giornata, si assegnano ben dieci titoli: si parte già in mattina con le due maratone, poi in serata l’ultima abbuffata in cui spiccano le due staffette veloci. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e si gioca le sue migliori carte nella 42 km, tra le donne si spera soprattutto in Sara Dossena mentre al maschile Stefano La Rosa viene dato in buone condizioni fisiche. Speranze riposte anche nella 4×100 maschile, Filippo Tortu e compagni avranno però bisogno di una vera e propria magia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara domenica 12 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

09.05 Maratona (femminile): Catherine Bertone, Sara Dossena, Fatna Maraoui

10.00 Maratona (maschile): Eyob Ghebrehiwet Faniel, Stefano La Rosa, Yassine Rachik

19.10 Salto con l’asta (maschile) – Finale: Claudio Stecchi

19.30 Lancio del martello (femminile) – Finale

19.30 4x100m (femminile) – Batterie: Italia

19.50 4x100m (maschile) – Batterie: Italia

20.05 Salto triplo (maschile) – Finale

20.15 3000m siepi (femminile) – Finale: Isabel Mattuzzi

20.35 1500m (femminile) – Finale

20.55 5000m (femminile) – Finale

21.20 4x100m (femminile) – Finale: eventuale Italia

21.35 4x100m (maschile) – Finale: eventuale Italia