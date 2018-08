Atletica, Europei 2018: Finale 100 metri con Filippo Tortu. A che ora si gareggia? Programma, orario d’inizio e tv

Filippo Tortu si è qualificato alla Finale dei 100 metri agli Europei 2018 di atletica leggere. L’azzurro ha vinto la sua batteria in 10.12 e così alle ore 21.50 scenderà nuovamente in pista all’Olympia Stadium di Berlino per andare a caccia delle medaglie. Il brianzolo proverà a sfidare le stelle Zharnel Hughes e Jimmy Vicaut, i favoriti per la conquista del titolo: la caccia all’oro non è impossibile ma servirà davvero una vera e propria impresa per il 20enne che comunque può tranquillamente puntare al podio (da non sottovalutare il turco Harvey).

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale dei 100 metri agli Europei 2018 di atletica leggera con Filippo Tortu a caccia della medaglia. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 7 AGOSTO:

21.50 Finale 100 metri maschili

COME VEDERE LA FINALE DI FILIPPO TORTU IN DIRETTA TV E STREAMING.

Diretta tv su Rai Due ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale per non perdersi davvero nulla.