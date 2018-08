Atletica, Europei 2018: Filippo Tortu salta le batterie dei 100, si vola subito in semifinale con tutti i big

Lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di atletica leggera e si parte subito forte con le batterie dei 100 metri ma non ci sarà Filippo Tortu. Non si tratta di una defezione dell’ultimo minuto fortunatamente ma di una promozione per meriti sportivi: il nostro velocista di punta, infatti, è stato ammesso di diritto alle semifinali in virtù del ranking stagionale. I migliori 12 atleti della starting list hanno passato il turno senza dover scendere in pista e dunque giornata di riposo per il brianzolo che può pensare liberamente alle semifinali con il mirino puntato sulla finale e ovviamente sulle medaglie.

Il 20enne si presenta a Berlino con il terzo tempo stagionale di accredito, quel 9.99 corso a Madrid qualche settimana fa e che lo ha proiettato nella leggenda: il primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi, facendo meglio di un mito come Pietro Mennea. Filippo Tortu è la carta più pregiata della nostra spedizione, l’Italia si affida al suo uomo jet per fare saltare il banco e per sognare in grande: l’obiettivo è naturalmente quello di salire sul podio e di puntare magari anche al bersaglio grosso anche se la concorrenza è spietata e servirà una gara perfetta nell’evento più importante dell’anno, il trampolino di lancio perfetto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La corazzata britannica con Zharnel Hughes (9.91), Reece Prescod (10.04), Ojie Edoburun (10.04), Ujah Chindu (10.08), il francese Jimmy Vicaut (9.91) e il turco Jak Ali Harvey (9.99) fanno davvero paura ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per batterli, ben conscio che servirà un’impresa. Direttamente in semifinale anche l’altro azzurro Marcell Jacobs forte di un ottimo 10.08, anche lui pronto a lottare almeno per raggiungere l’atto conclusivo.