Atletica, Europei 2018: Filippo Tortu in finale nei 100 metri. Impressionano Vicaut e Hughes

Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica a Berlino (Germania). Nella terza delle tre semifinali il 20enne lombardo ha vinto con il crono di 10″12.

Discreta partenza per l’azzurro, che poi si è disteso con facilità, dando la sensazione di non forzare più di tanto per conservare preziose energie in vista della finale. Il portacolori del Bel Paese ha preceduto per appena 2 centesimi il britannico Chijindu Ujah.

“Ottime sensazioni, l’importante era qualificarsi. Non sono partito benissimo, poi sul lanciato ho gestito, l’importante era finire tra i primi due“, il commento a caldo di Tortu ai microfoni della RAI.

Alle 21.50 l’astro nascente dell’atletica tricolore dovrà vedersela con i due grandi favoriti della vigilia che hanno impressionato in semifinale: il francese Jimmy Vicaut ed il britannico Zharnel Hughes hanno stampato dei tempi straordinari, rispettivamente 9″97 e 10″01, oltretutto rallentando visibilmente nei metri finali. Difficile pensare di batterli, ma in una finale come quella dei 100 metri tutto può accadere: Tortu deve provarci fino in fondo.

Nulla da fare, invece, per gli altri due azzurri in gara. Marcel Jacobs (10″28) è rimasto distante di ben 2 decimi dal personale; non ha entusiasmato neppure Federico Cattaneo (10″39), ma in corsa per il passaggio del turno.