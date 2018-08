Atalanta-Hapoel Haifa, Europa League 2018-2019: programma, orari e tv. Come vedere il ritorno dei preliminari

Questa sera alle ore 20.00, a Reggio Emilia, l’Atalante di Gian Piero Gasperini affronterà gli israeliani dell’Hapoel Haifa, nel ritorno dei preliminari di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono reduci dal rotondo successo dell’andata: un 4-1 che sembra aver messo in cassaforte il passaggio di turno e la qualificazione al playoff contro una tra Copenhagen e CSKA Sofia, decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Un match che si presenta sotto i migliori auspici per la Dea, che aspira ad essere protagonista nella rassegna e in campionato.

Il match contro l’Hapoel Haifa sarà in onda in diretta esclusiva alle ore 20 su Sky Sport Football e in pay per view su Sky Sport 251.

Giovedì 16 agosto

ore 20.00 Atalanta-Hapoel Haifa













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com